Гостям и жителям Казани расскажут об ИТ-тенденциях и новых цифровых технологиях

Министерство цифрового развития совместно с ИТ-парком проведут развлекательно-образовательный паблик-ток «Легко об айти», где расскажут об IT-тенденциях, сложностях в работе айтишников и новых технологиях, сообщает пресс-служба министерства.

Мероприятие пройдет 30 июня в 18:00 в баре ReLab, где гостям расскажут о функционировании метавселенной, антихрупкости в IT, вовлечении на удаленке, а также о заблуждениях в рисках в IT-проектах. После лекционной части от спикеров, гости и жители Казани проведут открытое обсуждение, в котором каждый сможет выразить свое видение того или иного вопроса.

Во встрече примет участие министр цифрового развития Айрат Хайруллин. Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации по ссылке, однако количество мест ограничено.