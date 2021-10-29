Гострудинспекция РТ вынесла 500 предостережений в связи с принуждением к увольнению

В Государственную инспекцию труда в РТ во время предыдущего периода самоизоляции чаще всего поступали жалобы в части принудительного привлечения к работе в период нерабочих дней или к увольнению. Об этом «Татар-информу» сообщили в ведомстве.

«В ходе предварительной проверки должностными лицами Государственной инспекции труда в РТ было установлено, что работодатели привлекали работников. Должностными лицами Государственной инспекции труда в РТ было вынесено более 500 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований трудового законодательства в части принуждения работников к увольнению по собственному желанию», — отметили в ведомстве.

Работодателям были даны разъяснения, что расторжение трудового договора по собственному желанию является инициативой самого работника и недопустимо принуждать работника к увольнению.