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Ру Тат
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Общество
29 октября 2021  14:52
Наталья Рыбакова

Гострудинспекция РТ вынесла 500 предостережений в связи с принуждением к увольнению

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В Государственную инспекцию труда в РТ во время предыдущего периода  самоизоляции чаще всего поступали жалобы в части принудительного привлечения к работе в период нерабочих дней или к увольнению. Об этом «Татар-информу» сообщили в ведомстве.

«В ходе предварительной проверки должностными лицами Государственной инспекции труда в РТ было установлено, что работодатели привлекали работников. Должностными лицами Государственной инспекции труда в РТ было вынесено более 500 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований трудового законодательства в части принуждения работников к увольнению по собственному желанию», — отметили в ведомстве.  

Работодателям были даны разъяснения, что расторжение трудового договора по собственному желанию является инициативой самого работника и недопустимо принуждать работника к увольнению.

 

 

#гострудинспекция
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