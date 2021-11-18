Гострудинспекция РТ проведет проверки по жалобам отстраненных от работы татарстанцев

В Гострудинспекцию РТ поступило 50 обращений от жителей Татарстана, отстраненных от работы из-за отсутствия прививок. Об этом сообщила сегодня и. о. заместителя начальника отдела по правовым вопросам Государственной инспекции труда в РТ Юлия Шарова за круглым столом в Казани.

«В настоящее время в производстве находится более 50 обращений работников с вопросами их отстранения от работы, по которым вынесены решения о проведении внеплановых проверок. В случае выявления нарушений трудового законодательства работодатели будут привлечены к ответственности», — сказала она.

Круглый стол по вопросам регулирования трудовых отношений в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 прошел в Казани в здании Федерации профсоюзов РТ. В его работе приняли участие представители Минтруда РТ, Управления Роспотребнадзора по РТ, Ассоциации предприятий и промышленников РТ и другие.