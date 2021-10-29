Гострудинспекция РТ предупредила об ответственности за нарушение режима нерабочей недели

Руководители организаций, не относящихся к категории, которые должны работать в период нерабочей недели, принуждающие работников исполнять трудовые обязанности, будут привлечены к ответственности. Об этом «Татар-информу» сообщили в Гострудинспекции по РТ.

«Контроль за предприятиями и организациями, которым будет предписано находиться в режиме нерабочей недели, возложен на Управление Роспотребнадзора в Республике Татарстан. Нарушения требований трудового законодательства и правил организации безопасной работы в условиях распространения коронавируса, может привести к неблагоприятным последствиям, как для работников, так и работодателя. Если работодатель организации, не относящейся к категории, которая должна работать в период самоизоляции, принуждает работника исполнять трудовые обязанности под угрозой сокращения зарплаты или увольнения, то по данному факту можно обратиться в Государственную инспекцию труда в РТ или на портал „Онлайнинспекция.рф“», — отметили в ведомстве.

На основании поступившей информации Государственная инспекция труда в РТ проведет контрольные мероприятия. При выявлении нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права трудового законодательства, будут применены меры инспекторского реагирования.