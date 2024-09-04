Гостиницы России в июле 2024-го приняли почти 10 млн гостей

В гостиницах России и других местах размещения гостей в июле 2024-го побывало 9,99 млн туристов. Это максимум за всю историю статистических наблюдений, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В общей сложности за январь-июль текущего года в средствах размещения гостей с ночевкой остановилось 48,7 млн человек (+11,7% за год). Количество приезжающих иностранцев за этот же период выросло до 2,3 млн гостей (+45%), пишет РИА «Новости».

В топ-5 регионов по количеству турпоездок вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Причем на эти регионы приходится свыше 20 млн визитов.

Также максимальные темпы прироста числа туристических поездок среди регионов России за 7 месяцев 2024-го фиксируют в Кабардино-Балкарии, Республике Саха (Якутия), Амурской области, Хабаровском крае, Ингушетии, Чечне, Дагестане.

По статистике туристы в среднем останавливаются в гостиницах на 4 ночи. Дольше всего они задерживаются в отелях Кабардино-Балкарии (6,9 ночи), Севастополя (6,2 ночи) и Крыма (6 ночей).