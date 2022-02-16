Гостиницу Mano в Казани вновь выставили на продажу за 1,3 млрд рублей

Казанская гостиница Mano вновь выставлена на продажу. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Первая попытка продажи «роскошного», как сказано в объявлении, объекта была предпринята семь месяцев назад — в августе 2021 года, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». Однако, судя по всему, продажа здания не состоялась.

Сумма стоимости гостиницы указана та же, что и в августе прошлого года, — 1,3 млрд рублей. Также отмечено, что объект включает 75 уютных и комфортных номеров с новой мебелью в разных стилях с видом на реку Казанка, старую Казань и Кремль.

В шестиэтажном здании площадью 5,8 тыс. кв. метров также имеется ресторан, нежилые помещения для сдачи в аренду и собственная охраняемая парковка на большое количество машин.