Гостиница, соципотека, новые ЖК: в Елабужском районе введут 55 тыс. кв. метров жилья

В Елабужском районе Татарстана в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 55 тыс. квадратных метров жилья. В их число вошло строительство соципотечного жилья, нового жилого комплекса и гостиницы на 700 мест.

Инвестором двух новых многоэтажек в микрорайоне «Танайка-2» выступит Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. Возле новостроек будут оборудованы парковочные места, спортивная и детская площадки.

Помимо этого, компания «Домкор» завершит строительство двух домов в 4-м микрорайоне. Один дом 208-квартирный, второй рассчитан на 237 квартир.

ОЭЗ «Алабуга» продолжает строительство трех корпусов индустриально-технологического парка «Синергия». В состав здания войдут жилые помещения для временного проживания и гостиничные номера. На территории объекта будут находиться общественные помещения, в частности ресторан на 96 мест и административно-общественное помещение на 52 рабочих места.

В перспективе гостиница будет насчитывать 700 номеров, состоящих из одно- и двухместных комнат. Все номера расположатся с 1-го по 9-й, а также с 11-го по 17-й этаж. На 10-м разместится ресторан, СПА, тренажерный зал, а также помещения для занятий родителей с детьми. На 18-м этаже планируется создать зимний сад. На сегодняшний день в Елабуге располагаются 10 гостиниц.

Также в Елабуге запланировано строительство жилого комплекса «Жемчужина». Ввод в эксплуатацию намечен на 2023 — 2025 годы. Жилой комплекс будет насчитывать 42 жилых дома. Кроме того, начнется проектирование и строительство ЖК «Парк Южный».

В прошлом году в Елабужском районе было введено 70 тыс. квадратных метров жилья, уточнили «Татар-информу» в администрации муниципального образования.