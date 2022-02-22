Гостиница Kravt Kazan Airport 4* примет первых гостей в марте

Значимый инвестиционный проект Лаишевского района Татарстана — многофункциональный гостиничный комплекс «Кравт Казань Аэропорт» начнет принимать гостей в начале марта текущего года. Об этом на итоговой отчетной сессии Совета района сообщил глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

Площадь гостиницы, расположенной вблизи Международного аэропорта «Казань» и МВЦ «Казань Экспо», составляет 20 тыс. кв. метров. Расстояние от отеля до центра Казани составляет 26 километров, до железнодорожного вокзала — 27 километров.

Объем номерного фонда составляет 241 номер различных категорий, включая апартаменты и президентский люкс. Категория гостиницы — 4 звезды.

«Инвестором выступает ООО „ТатКравтИнвест“. Сумма инвестиций — около 2,5 млрд рублей. Создано 120 рабочих мест. На сегодняшний день произведен технический ввод в эксплуатацию», — сообщил глава района Ильдус Зарипов.