Гости торговой сети в 1,5 раза чаще стали помогать бездомным животным

фото ТС "Пятёрочка"

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с благотворительными фондами X5 Group «Выручаем» и банком еды «Русь» собрали свыше 6,6 т корма бездомным животным за 1 полугодие 2024 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем привлеченной помощи на базе проекта «Корзина доброты» вырос на 52%.

Наибольший прирост сборов продовольственной помощи за исследуемый период зафиксирован у наших соседей в Ижевске – 987 кг корма (в 2,5 раза больше к январю-июню 2023 года). В тройку лидеров также вошли Ростов-на-Дону – 440 кг (двукратный рост) и Новосибирск – 422 кг (+30%).

На положительную динамику повлияло не только увеличение активности со стороны неравнодушных гостей, но и масштабирование проекта. Теперь к нему подключено 220 магазинов сети в 32 городах РФ, в которых расположены короба для пожертвований. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Внести свой вклад может каждый посетитель магазина. Для этого необходимо купить сухие корма или консервы, а затем положить их в специальные ящики в прикассовой зоне. Волонтёры регулярно инспектируют содержимое боксов и передают собранную продукцию в местные приюты. Всего на попечении «Корзины доброты» находится 6,7 тыс. собак и 2,2 тыс. кошек.

«В период пандемии мы наблюдали, как люди стали заводить в большом количестве домашних животных. Затем, к сожалению, после этого пошел обратный тренд – люди стали отказываться от них. Из хорошего - мы видим, что большое количество наших гостей остается неравнодушными, они готовы вместе с нами помогать заботиться о животных, потерявших дом. Также наши проверенные фонды-партнеры привлекают к работе инициативных волонтеров, которые развивают культуру благотворительности. Ведь многие люди готовы оказать поддержку четвероногим друзьям, но не каждый знает, как это можно сделать. Уверены, что только вместе мы можем сделать так, чтобы каждый пушистый друг всегда имел дом, еду и когда-нибудь хорошего хозяина», – резюмировала Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

Проект реализуется с 2020 года на основе программы «Пятёрочка с заботой». С момента его запуска удалось собрать порядка 30,2 тонны корма для 12 тысяч бездомных кошек и собак, проживающих в 25 приютах.