Гости Сабантуя в Березовой роще могут встретить робота в тюбетейке

Посетители Сабантуя в Березовой роще могут встретить робота в тюбетейке. Он стоит у инфостенда со схемой площадки празднования.

«В Год цифровизации железный батыр поздравляет всех с праздником на площадке народных гуляний в посёлке Мирный Приволжского района», – написала в телеграм-канале пресс-служба Вахитовского района города.

Робот приветствует посетителей на татарском и русском языках, говорит, что рад поучаствовать в празднике, и отмечает, какая сегодня хорошая погода.

Национальный праздник гости и жители города отмечают на трех казанских площадках, главная из которых – Березовая роща возле поселка Мирный. В 10 утра началась концертная программа, насыщенная народными гуляньями, творческими мастер-классами, ярмаркой изделий ручной работы и спортивными состязаниями.