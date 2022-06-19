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Ру Тат
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Общество
19 июня 2022  11:12

Гости Сабантуя в Березовой роще могут встретить робота в тюбетейке

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Посетители Сабантуя в Березовой роще могут встретить робота в тюбетейке. Он стоит у инфостенда со схемой площадки празднования.

«В Год цифровизации железный батыр поздравляет всех с праздником на площадке народных гуляний в посёлке Мирный Приволжского района», – написала в телеграм-канале пресс-служба Вахитовского района города.

Робот приветствует посетителей на татарском и русском языках, говорит, что рад поучаствовать в празднике, и отмечает, какая сегодня хорошая погода. 

Национальный праздник гости и жители города отмечают на трех казанских площадках, главная из которых – Березовая роща возле поселка Мирный. В 10 утра началась концертная программа, насыщенная народными гуляньями, творческими мастер-классами, ярмаркой изделий ручной работы и спортивными состязаниями.

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