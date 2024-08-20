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Гости «Ретро-четверга» в парке «Крылья Советов» посмотрят «Гусарскую балладу»
В казанском парке «Крылья Советов» 22 августа пройдет заключительный кинопоказ в рамках проекта «Ретро-четверг» – казанцы и гости города смогут посмотреть мюзикл «Гусарская баллада». Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов столицы РТ.
Комедия была снята Эльдаром Рязановым в 1962 году и представляет собой экранизацию пьесы Александра Гладкова «Давным-давно». Действия киноленты разворачиваются в 1812 году: в поместье отставного майора приезжает гусарский поручик Дмитрий Ржевский, который был заочно помолвлен с Шурочкой.
«Однако вместо модницы и кокетки он встречает девицу-корнет, которая великолепно держится в седле, фехтует и стреляет без промаха», – описывают сюжет в дирекции.
Кинопоказ начнется в 8 часов вечера, место – летняя эстрада «Ракушка».
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