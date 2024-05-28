Гости «Пятёрочки» получат шанс приобрести полотенца итальянского бренда за 1 рубль

Фото ТС "Пятёрочка"

В преддверии лета и на всё лето торговая сеть «Пятёрочка» запустила летнюю акцию, благодаря которой гости торговой сети могут собрать комплект стильных полотенец Cassera Casa итальянского производителя. Акция продлится с 28 мая по 26 августа 2024 года, полотенца можно приобрести по цене от 1 рубля при условии накопления электронных наклеек с картой программы лояльности X5 Клуб.

Вива Италия! (Viva l'Italia!)

Вся коллекция из Италии Cassera Casa состоит из 10 полотенец и 2 ковриков для ванной, в трёх цветовых решениях и разных размерах. Произведены из натуральных материалов, все детали текстиля тщательно проработаны. Изделия великолепно подойдут для использования в ванной комнате, на кухне или для тренировок. Структура и качество материала изделий позволяет отлично впитывать влагу и быстро высыхать, что является важнейшими характеристиками при выборе аналогичных товаров.

Алгоритм покупки полотенца от известного бренда за 1 рубль

Для этого необходимо совершать покупки с картой лояльности Х5 Клуба и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке гостю будет автоматически начисляться одна наклейка. Дополнительно их можно получить за приобретение товаров-партнёров акции, отмеченных на полках в магазинах специальными стопперами.

При накоплении 40 наклеек гостю сети станет доступна покупка полотенца или коврика для ванной от известного итальянского бренда со скидкой от 70% - в зависимости от типа изделия, а за 80 наклеек – по цене от 1 рубля. Приобрести текстиль возможно также по прайсовой стоимости от 599 до 1 499 рублей.

Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете или в мобильном приложении «Пятёрочка». Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения – на сайте style.5ka.ru

Справочная информация

Торговая сеть «Пятёрочка» — крупнейшая российская сеть продуктовых магазинов «у дома», которая насчитывает 21 593 точки в 71 регионе России по итогам I квартала 2024 года. Вместе с торговыми сетями «Перекрёсток» и «Чижик», магазинами «Красный Яр» и «Слата», цифровыми бизнесами Vprok.ru, 5Post, «Много лосося» и медиаплатформой Food.ru входит в X5 Group, которая занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».

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