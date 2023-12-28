«Гости уедут, а инфраструктура останется»: в ТПП Татарстана обсудили планы на 2024 год

Итоги уходящего 2023 года и планы на следующий 2024-й обсудили сегодня на итоговом мероприятии в Торгово-промышленной палате Татарстана. Председатель Шамиль Агеев рассказал, что в этом году было проведено 144 мероприятия, в которых приняли участие свыше 10 тыс. человек.

«Мы находимся сейчас в таком периоде, когда Европа для нас закрыта и новые санкции будут еще долго длиться, по крайней мере несколько поколений, а азиатские рынки очень специфичны. Поэтому необходимо больше внимания уделять поддержке производителей», – сказал Агеев.

По его словам, в этом направлении активную работу ведет Агентство инвестиционного развития РТ и Правительство республики.

«В республике очень много для этого делается, но республика это одно. Предпринимательское сообщество должно находить свои точки взаимоотношений», – заявил председатель ТПП РТ, поздравив всех присутствующих с наступающим Новым годом.

В материалах презентации Агеева было видно, что за 2023 год в Торгово-промышленную палату РТ поступило почти 4,6 тыс. обращений, в результате которых было направлено свыше 3,7 тыс. писем в различные структуры и ведомства. Кроме того, в уходящем году в палату вступило 140 новых компаний, а общее количество членов превысило 2,5 тыс.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подчеркнула, что год во всех отношениях получился весьма успешным: ВРП превысило 4 трлн рублей, объем отгруженной продукции больше 4,5 трлн рублей, а объем инвестиций в экономику республики впервые превысил 1 трлн рублей.

«Год завершается хорошо, но следующий будет очень сложным для республики, потому что предстоит принимать большое количество гостей. Но что радостно – гости приедут и уедут, а инфраструктура, которая создается за большие денежки, останется у нас», – сказал Минуллина.

Она также поздравила всех присутствующих с наступающим Новым годом, напомнив, что 2024-й в России объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом семьи, и пожелала как можно больше времени проводить со своими близкими.

К поздравлениям присоединился и первый Заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

«Год действительно успешный. Рост валового регионального продукта, инвестиций, рекордный ввод жилья и так далее. И нас радует, что вы (предпринимательское сообщество Татарстана – прим. Т-и) успешно развиваетесь, несмотря на санкции», – обратился он к собравшимся.

Нигматуллин также напомнил, что в предстоящем году пройдет одно из важнейших событий в России – выборы Президента страны.