Гости праздника «Валда шинясь» в Тетюшском районе узнают секреты блюд из рыбы

Секреты приготовления национальных блюд из рыбы узнают гости республиканского праздника мордовской культуры «Валда шинясь». Праздник пройдет в Тетюшском районе Татарстана 25 июня, сообщил сегодня на брифинге глава муниципалитета Рамис Сафиуллов.

«У нас многонациональный район, где почти в равных долях живут чуваши, мордва, татары, русские. Восьмой год подряд проводим праздник „Валда шинясь“. Мероприятие стартует в 15 часов, ежегодно на праздник собираются не менее 3 тыс. человек. Предусмотрены разного вида соревнования, приготовление блюд, секреты национальной кухни. Мордовский народ раньше в основном питался рыбой, рыбных блюд национальной кухни у них много», — сказал он.

Руководитель района добавил, что на празднике выступят ансамбли из Ульяновской области, Тольятти и Мордовии. Гости отведают уху под открытым небом и получат массу приятных впечатлений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сформирована новая карта этнофестивалей Татарстана. Она включает более 80 мероприятий.