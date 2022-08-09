Гости казанского зооботсада смогут пожертвовать корм и игрушки для собак из «Зооцентра»

Жители и гости Казани могут пожертвовать корм и игрушки для собак — подопечных приюта «Зооцентр». Проявить свою заботу в рамках одноименной акции смогут посетители казанского зооботсада и все желающие, говорится в его сообществе во «ВКонтакте».

«По 18 августа с 9.00 до 19.00 часов у входа на историческую территорию Казанского зооботсада будет расположен специальный контейнер, в котором можно будет оставить корм для щенков (сухой и желе), игрушки и лежанки, поводки и металлические миски, резиновые перчатки и моющие средства, бумажные полотенца и тазики, швабры, ведра, ветошь и картон (для подстилки щенкам)», — уточняется в сообщении.

Как объеснили в зооботсаду, акция приурочена ко Всемирному дню бездомных животных.