Гости казанского Сабантуя увезут с собой рецепты татарской народной кухни

На татарском народном празднике Сабантуй в казанском поселке Мирный 21 июня 11 муниципальных районов республики представят свои экспозиции. Об этом сообщила сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Экспозиции будут связаны с народно-художественными промыслами, декоративно-прикладным искусством. Участники представят творческую программу, основанную на замечательных музыкальных произведениях татарского народа. Будет программа для детей и знакомство с татарской кухней», – рассказала она.

Фазлеева отметила, что гости столицы Татарстана «трепетно относятся к татарской кухне и задают вопросы, как приготовить то или иное блюдо».

По итогам прошлого праздника были собраны рецепты Сабантуя. Так появилась новая книга, которая знакомит с татарской национальной кухней. Рецепты прислали жители Казани. В этом году инициатива будет продолжена.

Ранее указ о проведении Сабантуя подписал Раис РТ Рустам Минниханов.