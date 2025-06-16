news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 16 июня 2025 14:42

Гости казанского Сабантуя увезут с собой рецепты татарской народной кухни

Читайте нас в
Телеграм

На татарском народном празднике Сабантуй в казанском поселке Мирный 21 июня 11 муниципальных районов республики представят свои экспозиции. Об этом сообщила сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Экспозиции будут связаны с народно-художественными промыслами, декоративно-прикладным искусством. Участники представят творческую программу, основанную на замечательных музыкальных произведениях татарского народа. Будет программа для детей и знакомство с татарской кухней», – рассказала она.

Фазлеева отметила, что гости столицы Татарстана «трепетно относятся к татарской кухне и задают вопросы, как приготовить то или иное блюдо».

По итогам прошлого праздника были собраны рецепты Сабантуя. Так появилась новая книга, которая знакомит с татарской национальной кухней. Рецепты прислали жители Казани. В этом году инициатива будет продолжена.

Ранее указ о проведении Сабантуя подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

#сабантуй #Лейла Фазлеева #национальная кухня
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

15 июня 2025
Раис РТ: В результате атаки вражескими БПЛА погиб рабочий автозавода в Елабуге

Раис РТ: В результате атаки вражескими БПЛА погиб рабочий автозавода в Елабуге

15 июня 2025