Гости «Каравона» посетят парк старинных аттракционов и покатаются на лодке

На ежегодном русском народном празднике «Каравон», который пройдёт в селе Никольское Лаишевского района Татарстана, появятся две новые локации: большой парк старинных аттракционов и лодочная прогулка по озеру. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела культуры Лаишевского района РТ Павел Марьин.

«В первый раз в этом году будет добавлен большой парк старинных аттракционов, сделанных из дерева и воссозданных по гравюрам XVIII-XIX веков. Около 20 [различных видов] развлечений будет представлены в парке. Также будет задействовано озеро, по которому гости смогут прокатиться на лодке», — рассказал он.

Всего развлекательная программа будет включать 20 площадок. Среди них — традиционные «Ярмарочные ряды», «Молодецкие забавы», «Кузнечный двор», «Концертная площадь», «Хороводная поляна», «Выставка русского костюма» и так далее.

Специальными гостями праздника, по словам начальника отдела культуры, станут российская певица Марина Девятова, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, и фолк-группа «Партизан FM» с народными, казачьими и авторскими песнями (по мнению спикера, «с сумасшедшей энергетикой»).

Планируется приезд Московского народного хора — творческого объединения студентов и выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных и Московского государственного института культуры. Также ожидается группа СKAZKI — яркий коллектив, в музыке которого аутентичные русские напевы сочетаются с ведущими современными стилями поп-музыки.

«Будет детская молодежная поляна с играми XVII- XVIII веков, будет работать школа иконописи и колокольного звона. Угощения из русской печи, блюда русской традиционной кухни, изделия мастеров народно-художественных промыслов и ремесленников», — добавил Марьин.