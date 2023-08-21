Гости из Китая осмотрели дом-музей Ленина и озеро Чайковое в Казани

Фото: Казанская городская Дума

В Казани с официальным визитом находится делегация из китайского города-побратима Гуанчжоу, сообщает мэрия столицы РТ.

Гостям показали Дом дружбы народов РТ, Казанский федеральный университет, Казанскую ратушу, дом-музей им.Ленина. Также они посетили озеро Чайковое и одноименный парк, который находится рядом с городской больницей №7. Проект по благоустройству общественного пространства участвует в Международной премии Гуанчжоу в сфере городских инноваций. Участие в подобном мероприятии помогает распространению лучших городских практик в разных странах.

Сегодня гости встретились с главой Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной, а затем — с заместителем мэра Казани Евгенией Лодвиговой.

Лодвигова отметила, что прочную основу для дружбы между Казанью и Гуанчжоу создают плодотворное сотрудничество и взаимная поддержка. Участники встречи обсудили дальнейшие совместные проекты. Китайская делегация получила приглашение на форум, объединяющий города, который развернется в Казани в начале сентября.

С визитом в Казань прибыли замгенсека Комитета КПК в Гуанчжоу Дэн Цзяньфу, замглавы Комиссии по развитию и реформам Гуанчжоу Дэн Хунюн и другие официальные лица.