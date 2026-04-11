Гости из других городов, рейды и штрафы: Татарстан открыл сезон охоты на гусей и селезней

Весенний сезон охоты на водоплавающую дичь стартует в Татарстане сегодня. Охотников ждут в 100 закрепленных угодьях, однако получить заветный билет стало сложнее. При этом республика привлекает туристов-охотников из Москвы, Самары и других регионов. О правилах и особенностях весенней охоты – в материале «Татар-информа».





Охота на селезней и гусей стартует сегодня

Весенний сезон очень любят и ждут охотники из Татарстана и соседних регионов. Важно соблюдать правила охоты, все меры безопасности, чтобы не портить праздник ни себе, ни окружающим, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

Сроки весенней охоты в Татарстане:

4 апреля – 6 мая – на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток;

11–20 апреля – на водоплавающую дичь (селезни уток, гуси);

18–27 апреля – на боровую дичь (самцы глухарей и тетеревов, вальдшнеп).

Заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров напомнил некоторые правила весенней охоты.

«На селезня утки можно охотиться обязательно с подсадной, манной уткой. На одну утку – не более двух охотников. На гуся нет ограничений, но охотиться нужно из укрытия. Укрытие может быть любое – шалаш, перевернутая лодка. Охотиться можно во всех угодьях Татарстана», – рассказал он.

Пока идет охота, люди могут оформить разрешение. Его можно получить на один день или на весь сезон

Разрешения на охоту на пернатую дичь выдают в МФЦ

Заявления на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях в весенний сезон охоты принимаются с конца марта. Они оформляются в 60 филиалах МФЦ на территории Татарстана, независимо от района предполагаемой охоты.

«Разрешения выдаются в охотничьих хозяйствах и в филиалах МФЦ. Охотники пишут заявления и сразу получают разрешения. Пока идет охота, люди могут оформить разрешение. Его можно получить на один день или на весь сезон», – сообщил Мутахаров.

Для оформления разрешения потребуются:

заявление;

паспорт;

охотничий билет;

квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения (650 рублей);

квитанция об уплате сбора за пользование объектами животного мира (при получении разрешения на тетерева).

Оформить разрешение охотник может через представителя. Для этого потребуются:

доверенность в простой письменной форме (с указанием паспортных данных заявителя и доверенного лица);

заявление на получение разрешения;

паспорт доверенного лица;

копия паспорта доверителя;

охотничий билет доверителя (оригинал или копия);

квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения (650 рублей);

квитанция об уплате сбора за пользование объектами животного мира (при получении разрешения на тетерева).

В Татарстан приезжают на охоту из Москвы, Чувашии, Ульяновска, Самары

В последние годы в регионе активно развивается охотничий туризм. Гостей из соседних регионов в наших краях привлекает возможность добыть гусей.

«К нам приезжают охотники из соседних регионов – Чувашии, Мордовии, Башкортостана, Ульяновской, Самарской областей и других», – отметил Рамиль Шарафутдинов.

Радик Мутахаров добавил, что в Татарстане также встречаются охотники из Нижегородской, Московской и Оренбургской областей. Они едут в районы, где есть водоемы и пролетают гуси. К примеру, в Алексеевский и Высокогорский.

«Весной через нашу республику пролетает много гусей. У нас одна из самых больших акваторий – Куйбышевское водохранилище, достаточно большая сеть озер и рек. Кроме того, развито сельское хозяйство. Это тоже немаловажно, потому что гусь садится отдохнуть, подкормиться на полях, где растет кукуруза. При ее уборке бывают потери, гусь этим питается. Сроки охоты в южных субъектах более ранние, люди сначала охотятся там, а потом приезжают к нам», – пояснил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам.

Охотники из других регионов приезжают в Татарстан на автомобилях, привозят кемпинги и разбивают лагеря на выходные дни. Они обустраиваются, оформляют разрешения и охотятся. Количество участников весенней охоты растет с каждым годом.

Экзамен на охотминимум сократил выдачу билетов в десять раз

На сегодняшний день в Татарстане официально зарегистрированы около 60 тысяч обладателей охотничьих билетов. Но как минимум половина из них охотой не занимаются.

«Активных охотников, которые постоянно выезжают в угодья, – примерно треть, около 20-30 тысяч человек», – отметил Радик Мутахаров.

Цели у охотников разные: одних интересует водоплавающая дичь, другим ближе охота на лису или зайца с собаками.

Введение обязательного охотничьего минимума осенью прошлого года позволило отсечь «случайных» людей, которые получали билет только ради владения оружием. Теперь в ряды охотников вступают лишь те, кто готов подтвердить свои знания на государственном экзамене.

«С сентября прошлого года нужно сдать экзамен на знание охотминимума. Экзамен принимается в электронном виде. Нужно написать заявление, подтвердить, что ознакомился самостоятельно и получил навыки у двух охотников со стажем более 5 лет или прошел обучение у охотпользователя. Экзамен представляет собой тест из 100 вопросов, нужно ответить правильно как минимум на 75. Если меньше – не сдал, пересдача через месяц. Те, кто готовится у юрлиц, сдают лучше – порядка 90% успеха. Самостоятельно – около 45%», – рассказал Радик Мутахаров.

После ввода обязательного экзамена количество выдаваемых билетов в республике сократилось в десять раз.

«Если раньше мы выдавали порядка 200 билетов в месяц, то сейчас – около 20. Мы отсекли случайных людей, которым охотничий билет был нужен просто «на всякий случай» или только для получения разрешения на оружие. Теперь приходят осознанные люди, которые действительно хотят быть охотниками», – подчеркнул Мутахаров.

Правила и ограничения весенней охоты в Татарстане

Охота на водоплавающую дичь может осуществляться только из укрытия и с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее 5 мм, ходовая охота запрещена.

Любые плавсредства могут использоваться только для создания не находящегося в движении укрытия и подбора и транспортирования добытой дичи (без использования моторов).

Охота на боровую дичь разрешается на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия и на вальдшнепов на вечерней тяге с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее 5 мм.

Запрещено брать на охоту собак охотничьих пород. Исключение – группа легавых пород спаниелей и ретриверов для розыска и подачи битой дичи.

Согласно правилам охоты, к пернатой дичи относятся:

болотно-луговая – дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш;

водоплавающая – гуси, утки и лысуха;

степная и полевая – перепел, голуби, горлицы и серая куропатка;

боровая – вальдшнеп, глухарь обыкновенный, тетерев обыкновенный и рябчик.

Пастушок, улит большой, травник, веретенник большой и клинтух занесены в Красную книгу Татарстана. Хрустан, кроншнеп большой, кроншнеп тонкоклювый, веретенник малый, гусь серый, горлица обыкновенная и пискулька занесены в Красную книгу России. Охота на них запрещена.

В прошлом сезоне пять охотников лишились охотбилетов

В прошлом году за несоблюдение правил охоты в весенний сезон к ответственности привлекли около ста человек. Они охотились не в тех угодьях, на которые получили разрешения, нарушали способы охоты – добывали дичь с подхода, а не из укрытия, использовали дроби запрещенного калибра.

«В прошлом году пять охотников лишились прав на охоту за то, что приехали заранее и начали охотиться. Приехать и обустроиться можно, но оружие должно быть зачехлено и разряжено до начала сезона. Размер штрафов составляет от 500 до 4000 рублей. Лишение права охоты влечет за собой изъятие оружия», – подчеркнул Радик Мутахаров.

Особое внимание представитель Госкомитета РТ по биоресурсам заострил на мерах безопасности при обращении с оружием.

«Нельзя стрелять вдоль линии стрелков, если снаряд полетит ближе 15 метров к ним. Нельзя стрелять на шорох, на звук, есть риск попадания в других охотников. Нельзя стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метра. Нельзя стрелять по птице, сидящей на проводах и столбах. Нельзя направлять оружие на людей», – напомнил он.

По данным Мутахарова, пренебрежение этими правилами влечет за собой серьезные последствия.

«В Лаишевском районе два охотника шли, и один в другого случайно выстрелил – попал в голову. Слава богу, пострадавший живой, но травма серьезная. Был случай с браконьерами: ночью добыли лося, стали разделывать. Приехали другие браконьеры, увидели в тепловизор что-то светящееся, подумали – кабан, и выстрелили. Человек погиб. Еще один случай – два брата пошли на охоту: один подстрелил утку, побежал за ней в кусты, другой выстрелил на шорох и попал в брата. Все правила написаны кровью», – констатировал собеседник «Татар-информа».

Ущерб от незаконной добычи трех лосей превысил миллион рублей

В республике продолжается активная борьба с браконьерами. Недавно сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам обнаружили факт незаконной добычи трех лосей в одном из хозяйств Рыбно-Слободского района.

«Буквально две недели назад выявили факт незаконной добычи лосей. Нашли шкуры и головы убитых животных. Охота на лося была закрыта еще в январе. С помощью полиции вышли на след, нашли снегоход, сани. Сейчас ведутся следственные мероприятия. Ущерб составил более 1 млн рублей», – рассказал Радик Мутахаров.

Он отметил, что виновным, помимо уголовной ответственности и штрафа в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, вменяется возмещение причиненного ущерба.

«По методике Минприроды такса за одного лося составляет 80 000 рублей. Если он добыт незаконно, применяется коэффициент 3, итого – 240 000 рублей. Если это самка – коэффициент 5, то есть 400 000 рублей за одну особь. Плюс конфискация транспорта («Нивы», лодки, снегоходы). В этом году уже было два таких случая, а в прошлом – около десяти», – заметил Мутахаров.

В 2025 году в Татарстане по статье 258 УК РФ за незаконную охоту было возбуждено восемь уголовных дел.

Стоит отметить, что в нынешний сезон охоты в республике будут усилены профилактические и рейдовые мероприятия. В Госкомитете РТ по биоресурсам созданы рейдовые группы с участием сотрудников Росгвардии и МВД. Они будут проверять наличие охотбилетов, разрешений и путевок, а также документы на оружие.