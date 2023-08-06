Гости и жители Казани смогут отправиться на гастрономическую прогулку по Баумана

Фото: © «Татар-информ»

В понедельник, в 18 часов, для гостей и жителей Казани будет организована бесплатная экскурсия по пешеходной улице Баумана с кулинарным мастер-классом. Экскурсоводом выступит блогер и историк Лилия Калимуллина.

«Мы окунемся в гастрономическую историю улицы, познакомимся с кулинарными традициями, узнаем, где располагался хлебный базар и чем торговали в магазинах на Большой Проломной», – рассказала Дирекция парков и скверов Казани в своем телеграм-канале.

После экскурсии участники заглянут в гости к Андрею Саховскому, концепт-шефу семейного ресторана «Сказка», и научатся готовить традиционное татарское блюдо по рецепту Юнуса Ахметзянова. Чтобы принять участие, необходима предварительная регистрация.