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Новости Татарстана и Казани
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Гости и жители Казани смогут отправиться на гастрономическую прогулку по Баумана
В понедельник, в 18 часов, для гостей и жителей Казани будет организована бесплатная экскурсия по пешеходной улице Баумана с кулинарным мастер-классом. Экскурсоводом выступит блогер и историк Лилия Калимуллина.
«Мы окунемся в гастрономическую историю улицы, познакомимся с кулинарными традициями, узнаем, где располагался хлебный базар и чем торговали в магазинах на Большой Проломной», – рассказала Дирекция парков и скверов Казани в своем телеграм-канале.
После экскурсии участники заглянут в гости к Андрею Саховскому, концепт-шефу семейного ресторана «Сказка», и научатся готовить традиционное татарское блюдо по рецепту Юнуса Ахметзянова. Чтобы принять участие, необходима предварительная регистрация.
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