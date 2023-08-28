Гости форума «РОСТКИ» в Казани проведут тест-драйв на 30 китайских автомобильных новинках

Первый Международный форум «РОСТКИ – «Россия-Китай: взаимовыгодное сотрудничество» послужит толчком для дальнейшей кооперации между автопроизводителями Китая и предпринимателями Татарстана. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На рынке мы наблюдаем стремительное замещение на китайский автопром. У нас будет большая выставка китайских машин, более 30 будут выставлены. На парковке «Казань-Экспо» можно будет пройти тест-драйв и познакомиться с новым продуктом», – сказала она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Минуллина отметила, что из иностранных автомобилей доля китайских на рынке нашего региона сейчас составляет более половины. Однако она не стала давать каких-либо прогнозов об изменении этой цифры через несколько лет.

«Ситуация непростая. Думаю, что активизируются и другие автопроизводители, не только китайские, поэтому эта цифра может не только расти, но и уменьшаться. Рынок высвободился, просто китайцы максимально быстро отреагировали на эту ситуацию, быстро зашли, и мы видим результат», – добавила Минуллина.

Поскольку китайские производители уже пришли на российский рынок, значит в дальнейшем понадобятся сервисные центры и запчасти, которые нужно будет производить в России.

«Кто из наших предпринимателей сейчас первым сориентируется, найдет китайских партнеров, тот сможет неплохо заработать», – подчеркнула Минуллина.

По ее словам, форум «РОСТКИ» станет площадкой для дальнейшего привлечения инвестиций из Китая по разным направлениям. Китайские компании больше узнают о потенциале российских регионов, и о Татарстане.

В основу деловой программы форума легли восемь ключевых направлений. Это торговля, логистика, финансы, энергетика, глубокая переработка ресурсов, технологии, промышленная кооперация и сельское хозяйство. В программе более 40 деловых мероприятий разной тематики.

«Однако ключевая история будет связана с промышленной кооперацией и с технологическим развитием», – сообщила Талия Минуллина.

На форуме ожидается интересная сессия по инфраструктуре, на которой будут обсуждаться вопросы логистики. Есть отдельные сессии «Таможня дает добро», по машиностроению и автомобилестроению.

Напомним, бизнес-форум пройдет 7-8 сентября на территории «Казань-Экспо». Ожидаются делегации из провинций, с которыми у Татарстана подписаны межрегиональные межправительственные соглашения: Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Чунцин, делегации из городов-побратимов. Также в форуме примут участие бизнес-делегации партнеров российских предприятий в сфере промышленности.