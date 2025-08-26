news_header_top
Общество 26 августа 2025

Гости фестиваля «Единство в многообразии» попробуют блюда народов Поволжья

Фестиваль «Единство в многообразии» пройдет в Казани на набережной озера Кабан и в Старо-Татарской слободе с 26 по 29 августа. Он будет организован в рамках культурной программы Казанского глобального молодежного саммита – 2025, сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мероприятие дополнит традиционный фестиваль татарской культуры "Печəн базары" и проект "Хəрəкəттə – бəрəкəт". У гостей будет возможность послушать национальные песни, посмотреть, как готовятся национальные блюда, и попробовать их, а также стать участниками разных мастер-классов», – рассказал он.

В течение четырех дней гости саммита смогут познакомиться с национальными костюмами, музыкой, танцами и ремеслами народов Поволжья. На улицах города развернутся творческие мастер-классы, интерактивные площадки для детей и взрослых, выставки народного искусства и концерты этнических коллективов.

IV Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 27 по 30 августа в столице Татарстана. Мероприятие соберет более 200 делегатов из 45 стран.

#Ринат Садыков #национальные праздники #национальная кухня #фестиваль
