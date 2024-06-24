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Гости фестиваля архивного кино в Казани смогут увидеть «Краски Сабантуя»
В Казани, в сквере имени Аксенова, 26 июня пройдет новый киновечер республиканского фестиваля архивного кино. Гости события смогут увидеть картину режиссера Виктора Беспалова «Краски Сабантуя», сообщает ГБУК РТ «Татаркино».
Документальный фильм снят в 1976 году и состоит из трех частей, повествующих о традициях Сабантуя. Национальный праздник в киноленте показан как красочное зрелище, в котором каждый желающий может найти для себя занятие по интересам.
Во второй половине вечера будет транслироваться цикл из трех короткометражных фильмов режиссера Салавата Юзеева «Татарометражки — 2».
Мероприятие начнется в 19:30 и пройдет под открытым небом. Вход свободный.
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