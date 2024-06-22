Гости Дня молодежи в Казани впервые увидят турнир по катанию на роликах-квадах

В Татарстане впервые пройдут соревнования по катанию на роликах-квадах. Увидеть их смогут участники Дня молодежи в казанском экстрим-парке «УРАМ». Мероприятие состоится 29 июня, сообщает Минмолодежи РТ.

Ролики-квады устроены по принципу автомобиля — у них четыре колеса, расположенные попарно, спереди и сзади. Гости смогут и сами попробовать прокатиться на них — перед контестом всех желающих познакомят с танцами на квадах и обучат базовым элементам. Организаторами площадки станут специалисты и опытные райдеры Лиза Крикунова и Александра Романова.

В рамках основной части программы определится самый активный, харизматичный и техничный танцор на квадах. А получившие больше всего наград в течение дня затем сразятся в танцевальном баттле за звание лучшего.

Также на площадке проведут контест по двухколесным роликам. Участников ожидают детский и взрослый спринты на 100 метров, соревнования по прыжкам в высоту. Допуск на мероприятия свободный, однако необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте деньмолодёжи2024.рф.

Помимо турниров на роликах, на Дне молодежи проведут соревнования по самокату, стриболу, воркауту, паркуру, джиу-джитсу, волейболу и теннису. Ожидают гостей и зрелищные чемпионаты России по ВМХ и Татарстана по баскетболу 3×3.

Площадка откроется в 10 утра и будет работать до 22.00. Завершится празднование концертом.

День молодежи в Казани проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Правительства Республики Татарстан и Министерства по делам молодежи РТ.