Гости «Демонтажа» выберут худший арт-объект в парке у театра кукол «Экият»

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17 сентября в Казани, в парке у театра кукол «Экият», состоится вечеринка «Демонтаж», хедлайнером которой станет резидент творческого объединения Gazgolder Ксения Минаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Посетители смогут увидеть фильм о прошедшем летнем сезоне, снятый сотрудниками Дирекции парков и скверов, стендап-шоу о жизни общественных пространств Казани, а также проголосовать за худший арт-объект, который планируют демонтировать в 2024 году. Номинантами стали «История одной чашки», «Рояль в кустах», «Розовый кабриолет» и другие.

Для гостей будет работать интерактивная зона «антистресс», фуд-корт «опять фуд-трак?» и фотозона. Также организую выступление локальных диджеев.

«Демонтаж» начнется в 18 часов, вечеринка закрывает летний сезон. Всего в теплые месяцы Дирекция парков и скверов организовала более 1,2 тысячи мероприятий.