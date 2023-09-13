Гости «Челнинского НЕфестиваля» научатся рисовать картины на магнитах и увидят спектакль

В Набережных Челнах, на территории МЦ «Нур», завтра пройдет «Челнинский НЕфестиваль». Для гостей подготовили разнообразную программу, состоящую из трех блоков — образовательного, культурно-досугового и развлекательного.

В первом блоке пройдет летний лекторий. Специалист местного отделения «Движение Первых» Дарья Колесникова презентует молодежи деятельность организации. Начало в 15 часов.

Затем начнется культурно-досуговая часть: в 16 часов состоится литературно-музыкальная встреча «Город влюбленных людей», в 18 часов — студенческий спектакль «В погоне за мечтами».

Помимо этого, для гостей подготовлены мастер-класс, пленэр, молодежный маркет, выставка и дискотека. Так, участники мастер-класса научатся рисовать картины на магните, которыми можно будет украсить интерьер своей комнаты или рабочего стола или подарить близкому человеку. Для участия необходима предварительная регистрация.

Посетители ярмарки смогут приобрести товары ручной работы от мастеров Закамского региона: украшения из натуральных камней, эпоксидный смолы и плетенные браслеты, картины молодых художников, шоперы с ручной росписью, аромасвечи, автопарфюм, креативные броши из глины, подсвечники из гипса и свечи из натурального воска, cувениры с национальной символикой от молодых дизайнеров Автограда и многое другое.