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Гостехнадзор РТ: Техосмотр самоходных машин физлиц остается на низком уровне
В Татарстане техосмотр самоходных машин и прицепов, находящихся в собственности физлиц, остается на низком уровне. За прошлый год его прошло всего 47% техники, принадлежащей индивидуальным владельцам. Об этом сообщил начальник Управления Гостехнадзора РТ Альберт Бурганов на заседании коллегии ведомства.
«Учитывая, что 46% всей зарегистрированной техники в республике находятся у частных лиц, а это 44,8 тыс. единиц, решение вопроса по техническому осмотру самоходных машин этой категории собственников остается первоочередным», — заявил спикер.
За прошлый год в регионе техосмотр прошли более 63,9 тыс. самоходных машин и прицепов, что составляет 66% от общего количества зарегистрированных машин, отметил Бурганов.
Он уточнил, что в агропромышленном комплексе уровень прохождения техосмотра составил 81%, в промышленной отрасли — 81,5%.
На 1 января в республике зарегистрированы и состоят на государственном учете 97 389 единиц самоходных машин и прицепов к ним. По этому показателю Татарстан входит в десятку регионов России с самым большим количеством зарегистрированной техники.
«В то же время инженерами-инспекторами выявляется техника, эксплуатируемая без государственной регистрации. Данный факт указывает на недостаточную работу инженеров-инспекторов с собственниками незарегистрированной техники», — подчеркнул начальник управления.
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