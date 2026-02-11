Гостехнадзор РТ создаст виртуального помощника в мессенджере МАХ

Управление Гостехнадзора Татарстана в этом году планирует создать виртуального помощника в национальном мессенджере МАХ. Об этом рассказал начальник ведомства Альберт Бурганов на заседание коллегии, сообщает пресс-служба управления.

«Стратегическими задачами на этот год также являются запуск мобильного приложения для инспекторов, расширение электронных сервисов, совершенствование нормативной базы, повышение технической оснащенности инспекторского состава», – заявил он.

Бурганов добавил, что в Татарстане зарегистрировано и находится на государственном учете более 105 тыс. единиц самоходных машин и прицепов. «Рост числа машин отмечается, прежде всего, в агропромышленном комплексе – доля техники у сельхозпредприятий выросла с 17% до 20%», – отметил он.

В прошлом году специалисты управления провели регистрацию более 11,1 тыс. единиц техники, а технический осмотр – свыше 77 тыс. машин и прицепов, или 73,3% парка. «В числе лидеров – агропромышленный комплекс», – уточнил Бурганов.

В республике за 2025 год выдано и заменено 17 тыс. удостоверений тракториста-машиниста. В 113 образовательных организациях прошли обучение и успешно сдали экзамены более 6,4 тыс. кандидатов.

Продолжена претензионная работа по защите прав владельцев техники: из 14 актов претензий 86% признаны обоснованными. Неисправности устранены за счет поставщиков.

Зафиксировано 26 ДТП с самоходной техникой, что на уровне 2024 года. Однако увеличилось число пострадавших – на 38% до 36 человек.