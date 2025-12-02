Гостевые дома в Крыму могут включить в реестр классифицированных средств размещения

Включение гостевых домов Республики Крым в федеральный реестр классифицированных средств размещения обеспечит безопасность туристов и развитие инфраструктуры. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий в эфире телеканала «Крым 24».

По словам министра, участие объектов в федеральном реестре позволит предоставлять качественные и безопасные услуги, соблюдая требования по пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы.

Кроме того, легализация деятельности создаст основу для полноценного функционирования средств размещения на законных основаниях и откроет возможности для поступления налогов, направляемых на развитие туринфраструктуры.