Гостей Казанского полумарафона научат распознавать манипуляции террористов

С 10 по 11 октября в столице РТ пройдет «Казанский национальный полумарафон». Для его гостей будет организована обширная развлекательная программа, частью которой станет интерактивная точка «Финишируй без потерь», организованная аппаратом антитеррористической комиссии в Республике Татарстан совместно с общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан», Министерством спорта и Министерством по делам молодежи РТ.

Для посетителей проведут серию интерактивных заданий и логических игр, направленных на развитие цифровой грамотности и критического мышления. Также в игровом формате участников научат распознавать манипуляции, отличать достоверную информацию от фейковой, а также правильно действовать при получении подозрительных предложений.

Принять участие можно будет как индивидуально, так и компанией. После прохождения заданий участникам подарят яркие стикерпаки, а также буклеты и листовки с полезной информацией.

«Сегодня информационная среда развивается очень быстро, вместе с ней меняются и способы воздействия на человека. Поэтому важно искать современные и понятные форматы профилактической работы. Крупные спортивные и молодежные мероприятия позволяют обратиться к широкой аудитории и разобрать вопросы безопасности в неформальном формате через интерактив, игру и непосредственное общение», – рассказывает руководитель аппарата АТК в РТ Ильдус Гараев.

Внедрение в спортивные и молодежные мероприятия как профилактики экстремизма и терроризма, так и просвещения в сфере цифровой безопасности позволяет сформировать у участников не только интерес к здоровому образу жизни, но и устойчивость к деструктивному влиянию, а также навыки безопасного поведения в цифровой среде. Это особенно актуально сегодня, когда именно через интернет распространяют экстремистские идеи и вовлекают молодежь в преступления, отмечают в аппарате АТК в РТ.