Гостей Казанского молодежного саммита познакомят с национальной культурой Поволжья

В рамках культурной программы Казанского глобального молодежного саммита 2025 на набережной озера Кабан и в Старо-Татарской слободе с 26 по 29 августа пройдет Фестиваль «Единство в многообразии», дополнив традиционные фестиваль татарской культуры «Печән базары» и проект «Хәрәкәттә – бәрәкәт», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе саммита.

«Фестиваль на озере Кабан станет ярким событием программы Саммита. Это не просто концерт или показ традиций, а настоящая площадка для диалога культур, где в одном пространстве переплетаются музыка, кино, ремесла и даже национальные виды спорта», – отметил в беседе с агентством Помощник Раиса РТ и руководитель татарстанского отделения «Движение Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

«Для нас важно, что фестиваль открыт для всех – жителей, гостей Казани, а также для иностранных делегатов Саммита, он показывает, что большое богатство нашего города и республики – в многообразии и объединении людей через культуру и творчество», – добавил он.

В течение четырех дней гости Саммита смогут познакомиться с национальными костюмами, музыкой, танцами и ремеслами народов Поволжья. На улицах города развернутся творческие мастер-классы, интерактивные площадки для детей и взрослых, выставки народного искусства и концерты этнических коллективов.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.