Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гость Политкухни Руслан Нигматуллин поведал о кадровом голоде и ценности ПМЭФ
Новым гостем подкаста «Политкухня» стал успешный предприниматель из Челнов Руслан Нигматуллин, которые уже более 10 лет управляет бизнесом, специализирующимся на подшипниках. В беседе с Алиной Гималтдиновой он рассказал о своих первых шагах в бизнесе, о том, как важно участие в ПМЭФ, о решении проблемы кадрового голода и многом другом.
«[ПМЭФ] Это уникальная платформа, где мы, предприниматели, можем напрямую донести свою точку зрения государству», — считает бизнесмен.
По его мнению, форум дает возможность нетворкинга с влиятельными людьми, где можно указать, что реально происходит на рынке и в экономике.
В масштабах Татарстана эффективной площадкой является «Кадровый резерв», благодаря которому, как признается Руслан Нигматуллин, он осознал истинное предназначение служению государству и приобрел полезные навыки для будущей госслужбы.
Коснулись собеседники и проблемы кадрового голода в России. По мнению гостя «Политкухни», решением вопроса является роботизация в промышленности. Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин поставил задачу войти в топ-25 стран по плотности роботизации.
Член Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству также подчеркивает свою социальную миссию.
«С момента, как я начал заниматься бизнесом, у меня появилась возможность помогать нуждающимся», — говорит Руслан Нигматуллин. Он отмечает, что сейчас все его силы направлены на помощь бойцам на СВО.
Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней политической кухни республики.
Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ. Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»