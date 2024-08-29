Гость Политкухни Руслан Нигматуллин поведал о кадровом голоде и ценности ПМЭФ

Новым гостем подкаста «Политкухня» стал успешный предприниматель из Челнов Руслан Нигматуллин, которые уже более 10 лет управляет бизнесом, специализирующимся на подшипниках. В беседе с Алиной Гималтдиновой он рассказал о своих первых шагах в бизнесе, о том, как важно участие в ПМЭФ, о решении проблемы кадрового голода и многом другом.

«[ПМЭФ] Это уникальная платформа, где мы, предприниматели, можем напрямую донести свою точку зрения государству», — считает бизнесмен.

По его мнению, форум дает возможность нетворкинга с влиятельными людьми, где можно указать, что реально происходит на рынке и в экономике.

В масштабах Татарстана эффективной площадкой является «Кадровый резерв», благодаря которому, как признается Руслан Нигматуллин, он осознал истинное предназначение служению государству и приобрел полезные навыки для будущей госслужбы.

Коснулись собеседники и проблемы кадрового голода в России. По мнению гостя «Политкухни», решением вопроса является роботизация в промышленности. Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин поставил задачу войти в топ-25 стран по плотности роботизации.

Член Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству также подчеркивает свою социальную миссию.

«С момента, как я начал заниматься бизнесом, у меня появилась возможность помогать нуждающимся», — говорит Руслан Нигматуллин. Он отмечает, что сейчас все его силы направлены на помощь бойцам на СВО.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней политической кухни республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ. Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.