Гость из Китая о Казани: «Каждая улица здесь имеет свой характер»

Немногие китайцы раньше знали о Казани, однако с каждым годом турпоток между Россией и Китаем увеличивается и все больше граждан иностранного государства хотят посетить столицу Татарстана. Об этом на форуме «РОСТКИ» рассказал куратор Русского музея на чайной церемонии в Ванли Цяо Сянпэн.

«Последний иероглиф в слове «Казань» на китайском означает «горы». И раньше все спрашивали, а что за горы в этом городе? Но сейчас Казань в Китае очень известна. Многие китайские туристы хотят ехать сюда, посмотреть достопримечательности, объекты ЮНЕСКО и, конечно, попробовать чак-чак. Китайские СМИ говорят, что Казань очень красивый город, также БРИКС хорошо повлиял на турпоток», - отметил он.

По мнению Цяо Сянпэна, каждое место в столице Татарстана по-своему красиво, каждая улица имеет свой характер. Из мест, которые он посоветовал бы посетить, гость из Китая отметил Казанский Кремль, Национальную библиотеку Татарстана, государственный музей и набережную озера Кабан.