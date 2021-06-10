Гость из царства теней: рок-группа «Ария» взяла на абордаж «Татнефть-Арену»

Рок-группа «Ария» справила свое 35-летие вместе с казанцами в «Татнефть-Арене». В честь юбилея музыканты группы привезли свое шоу «Гость из царства теней», не имеющее аналогов во всей России.

Ранее «Гость из царства теней» являлся масштабной презентацией 13-го студийного альбома группы – «Проклятье морей». Однако концерт вышел за рамки заданного формата и стал грандиозным проектом, в котором основную тему задают песни из последнего альбома.

«Мечта любой группы — возить по городам-миллионникам такие проекты. По большому счету, новый альбом задал концепцию шоу, в котором сцена стилизована под пиратский корабль. Взяв за основу песни из “Проклятья морей”, мы усилили драматургию нашими хитами, проверенными временем», — рассказал о концепции вокалист группы Михаил Житняков.

За постановочную часть выступления отвечал режиссер-постановщик Юрий Соколов, который не раз сотрудничал с группой «Ария». Он уже выполнял постановочную работу таких концертных программ, как «Пляска ада», «Живой огонь», «Классическая Ария» и «Герой асфальта: ХХ лет».

«Это большое и сложное шоу. Оно содержит свет, экран, звук, сложные полетные системы, сценические декорации, пиротехнику и много сочлененных эффектов, сплетенных в сценарий. По сложности это самый серьезный продукт на российской сцене», — уверен Соколов.

Для проведения концерта на ледовой арене стадиона была возведена уникальная трехуровневая сцена со светодиодными экранами высокого разрешения, высота которой составила 9 метров. Специально для концерта «Арии» была создана не имеющая аналогов в России система полета над залом. Именно благодаря ей солист группы буквально парил, исполняя композицию «Антихрист» и делая акробатические кувырки над зрителями партера.

Публика стала ближе к своим кумирам благодаря небольшой плавающей по воздуху сцене. Она двигалась навстречу трибунам, на которых раскинулись тысячи огоньков от света фонариков и экранов мобильных телефонов зрителей. Особенной атмосферности моменту сближения музыкантов и фанатов группы добавляла звучащая в этот момент песня «Точка невозврата».

В постановочной части концерта были задействованы четыре фуры объемных декораций, огромное количество световых и акустических приборов, а также множество пиротехнических приемов, которые имитировали стихии Земли.

Постановщиками был сделан большой акцент на анимационной части программы.

«Каждая песня здесь — своеобразная постановка. Мы переносимся вместе со зрителями то в одну, то в другую эпоху. Наш вокалист за время концерта сменяет 16 образов. Каждый раз, когда проходит концерт, мы сами получаем эстетическое удовольствие. Пусть даже наши действия по большей части прописаны, а переодевания доставляют некоторые неудобства, но эти сложности стоят результата», — поделился эмоциями бас-гитарист группы Виталий Дубинин.

По признанию гитариста Сергея Попова, музыканты еще не видели шоу со стороны, несмотря на то что запись концерта уже выложена в сеть.

«Иной раз оборачиваешься в процессе исполнения, и аж дух захватывает. Думаешь: “Ух ты, ничего себе!”», — рассказал Попов.

В этот день Казань доказала, что «Ария», имеющая 35-летнюю историю за своими плечами, актуальна для слушателей разного возраста: московским музыкантам в этот день подпевали как «матерые» рокеры, так и совсем юные поклонники.

«В плане направления мы ортодоксы. Но, несмотря на это, мы не можем игнорировать новые веяния — волей-неволей они оказывают свое влияние. Да и с возрастом приоритеты в жизни меняются. Но что остается неизменным, так это то, что мы честны перед собой и своей публикой. Молодежь чувствует фальшь. И если она не находит ее в песнях, а композиции становятся настоящим откровением, то они ее цепляют. Может, в этом причина того, что на наших концертах довольно много молодых людей?» — поразмышлял над вопросом Виталий Дубинин.

Дубинин добавил, что их песни живут благодаря тому, что музыканты пишут не на злобу дня, а тексты, которые сохраняют свою актуальность несколько десятилетий.

И действительно такие хиты, как «Осколок льда», «Колизей», «Штиль», «Улица роз», слушатели встречали особенно эмоционально.

«Мы говорим о животрепещущих темах, но только между строк. Чтобы услышать наш голос, достаточно вчитаться в тексты песен. Но если говорить о вопросах политики, все-таки мы не политическая партия. Каждый из нас имеет свой взгляд на эту тему, потому затрагивать ее в текстах — значит выражать точку зрения только одного из нас. Но о глобальных вещах, в которых мы сходимся, мы, конечно же, поем», — признался Попов.

Музыканты признались, что уже думают о написании следующего альбома. А пока коллектив нацелен завершить свой концертный тур.

Автор фото: Владимир Васильев