ГОСТ для тюбинговых горок и «ватрушек» утвердили в России

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новый национальный стандарт (ГОСТ), регламентирующий параметры тюбинговых горок и используемых на них «ватрушек», приняли в России. Детали документа раскрыла первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, ее слова приводит ТАСС.

Новый стандарт вводит официальное понятие «тюбинговая горка» и устанавливает жесткие требования к ее обустройству. Трасса должна быть оборудована защитными бортиками и иметь понятную зону выхода. Категорически запрещено, чтобы спуск заканчивался выездом на дорогу, к водоему, бетонным ограждениям или в лесной массив с деревьями. Кроме того, документ предписывает использовать определенный тип тюбинга под конкретные параметры горки.

Внедрение стандарта начнется после новогодних праздников. По словам Буцкой, запланирована встреча с производителями и дистрибьюторами инвентаря для разъяснения новых норм. Ключевая задача — обеспечить пункты проката рядом с горками «правильными» тюбингами, соответствующими ГОСТу, что позволит вытеснить опасный инвентарь.

Необходимость жесткого регулирования депутат объяснила статистикой травматизма. Сейчас катание зачастую происходит бесконтрольно, из-за чего тюбинг стал самым травмоопасным видом зимнего отдыха, который нередко заканчивается госпитализацией.