Госстройнадзор: В федеральном реестре нет проблемных объектов из Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Едином реестре проблемных объектов сейчас нет ни одного объекта из Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела по контролю за долевым строительством Управления правовой работы и контроля за долевым строительством Инспекции госстройнадзора РТ Фанзиль Ризванов.

«На сегодняшний день в Едином реестре проблемных объектов – это федеральная система – из Республики Татарстан проблемных объектов нет», – заявил спикер.

Ризванов также рекомендовал татарстанцам перед покупкой квартиры проверять сведения о застройщике и выбранном доме в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

В системе размещаются сведения о застройщике и проекте, в том числе – разрешение на строительство, проектная декларация, график строительства и фотографии со стройплощадки. По словам Ризванова, покупателям стоит обращать внимание на то, своевременно ли застройщик обновляет обязательную информацию.

Ранее в инспекции сообщали, что на 1 января 2026 года под контролем Госстройнадзора РТ и органов местного самоуправления находились 355 объектов 180 застройщиков.