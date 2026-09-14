Госстройнадзор РТ заявил о готовности расширить контроль в долевом строительстве

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана полностью готова принять полномочия по контролю в сфере долевого строительства еще в восьми районах республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела по контролю за долевым строительством Управления правовой работы и контроля за долевым строительством Инспекции ГСН РТ Фанзиль Ризванов.

«В целом мы к передаче этих полномочий уже готовы. Нам передадут дополнительно восемь районов. В отношении остальных инспекция уже сегодня осуществляет контроль, поэтому проблем не видим», – заявил он.

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С 1 января 2027 года полномочия по контролю за долевым строительством в восьми муниципальных районах перейдут на республиканский уровень.

Речь идет о Зеленодольском, Нижнекамском, Лаишевском, Пестречинском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Елабужском и Альметьевском районах. Сейчас соответствующие полномочия там осуществляют органы местного самоуправления.

Как ранее пояснял Ризванов, передача полномочий инспекции позволит установить единый порядок контроля в сфере долевого строительства в перечисленных выше муниципалитетах, снизить риски и повысить гарантии защиты прав дольщиков.