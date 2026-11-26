За девять месяцев 2026 года в Татарстане прошли экспертизу инспекции государственного строительного надзора республики 27 проектов и ни в одном из них не выявлено коррупциогенных факторов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель начальника Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан Ильфарт Сафиуллин.

«За девять месяцев прошли ведомственную экспертизу 27 проектов: 16 из них – постановления Кабинета Министров Республики Татарстан, 10 – по приказам инспекции и один по указу Раиса РТ. Проекты нормативных правовых актов размещены и размещаются на официальном сайте для проведения независимой антикоррупционной экспертизы», – рассказал Сафиуллин.