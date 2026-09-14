Госстройнадзор назвал самые частые нарушения на стройках Татарстана

Одним из наиболее распространенных нарушений на стройках Татарстана остается отклонение от утвержденной проектной документации. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель начальника Инспекции государственного строительного надзора РТ Ильфарт Сафиуллин.

«Есть проектная документация, она утверждена, есть подтверждение экспертов о том, что она соответствует техническим регламентам. Но бывает, что в процессе работы участники строительства пытаются где-то поменять виды применяемых материалов», – рассказал он.

По словам Сафиуллина, нарушения также могут быть связаны с качеством выполнения строительных работ.

Кроме того, на стройплощадках выявляются нарушения требований охраны труда. В частности, речь идет о работе без необходимых средств индивидуальной защиты – касок и страховочных поясов.

При этом, как отметил Сафиуллин, характер наиболее распространенных нарушений на стройках за последние годы существенно не изменился.