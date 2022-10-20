Госсовет утвердил границы Татарстана с Самарской и Ульяновской областями

Парламентарии утвердили соглашения об установлении границ между Татарстаном и Самарской областью, а также между республикой и Ульяновской областью. Решение было принято на 36-м заседании Государственного Совета РТ.

Соглашение об установлении границы между Татарстаном и Самарской областью было подписано руководителями регионов 30 сентября этого года, между Татарстаном и Ульяновской областью – 4 октября, рассказал министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

По его словам, уточненная протяженность границ с Самарской областью составляет 393 километра. «Работа по определению границ велась с 2019 года. По итогам было выявлено 87 проблемных участков, которые согласовали рабочие группы», – отметил глава Минземимущества.

Он добавил, что уточненная протяженность границ со второй областью составляет 381 километр. «Работа по определению границ началась в 2020 году. Первоначально было выявлено 57 проблемных участков», – заметил Аглиуллин.

Последним регионом России, работы по уточнению местоположения границы с которым продолжаются, остается Кировская область.