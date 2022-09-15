Госсовет Татарстана хочет увеличить штраф за нарушение правил охоты до 2 тыс. рублей

Госсовет Татарстана предложит Госдуме увеличить минимальный размер штрафа за нарушение правил охоты с 500 до 2 тыс. рублей. Федеральный законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, рассмотрят на 34-м заседании парламента 23 сентября. Об этом стало известно на заседании президиума Государственного Совета.

«Законопроектом предполагается увеличение минимального размера штрафа за нарушение правил охоты, а также установление минимального срока лишения права осуществлять охоту, чтобы наказание приобрело воспитательный эффект для граждан», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В документе отмечается, что ущерб, причиненный незаконной охотой, может быть несоизмерим с минимальным размером штрафа. Госпошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет 650 рублей. А ущерб от незаконной добычи, например утки, достигает 1,8 тыс. рублей. При этом штраф за охоту без разрешения чаще всего назначается в пределах 500 рублей.

«Данное несоответствие способствует совершению правонарушений и не выполняет задачи, стоящие перед законодательством об административных правонарушениях. Для устранения указанного несоответствия подготовлен проект федерального закона», – уточняется в пояснительной записке.

За нарушение правил охоты в 2019 – 2021 годах в Татарстане было составлено 638 протоколов об административном правонарушении, в Чувашии – 238, Республике Алтай – 265, Кировской области – 252, Владимирской области – 266, Пермском крае – 379, Ханты-Мансийском автономном округе – 398. В 80% случаях был назначен минимальный размер штрафа.