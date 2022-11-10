Госсовет Татарстана хочет предложить Госдуме комплексный подход к сбору и утилизации ТКО

Государственный Совет Татарстана хочет внести в Государственную Думу России законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон об отходах производства и потребления. Необходимо на федеральном уровне отрегулировать работу по сбору и утилизации ТКО, а также дальнейшей переработке мусора, заявил руководитель парламента Фарид Мухаметшин на совместном заседании двух профильных комитетов.

«В России до сих пор не налажена системная работа по сбору, утилизации твердых коммунальных отходов, их переработке, и законодательно [она] не отрегулирована. Много вопросов и по жидким бытовым отходам. Разве это тайна: сколько выгребных ям, сбросов в Волгу, Каму, речки, в том числе и в сельских районах. Люди жалуются, говорят: „Неужели нельзя отрегулировать?”» — сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин подчеркнул, что все эти проблемы затрагивают не только Татарстан, но и другие регионы России. «Эти вопросы нельзя решить только в одном регионе. Всё должно быть уточнено законодательно на федеральном уровне», — продолжил он.

Глава парламента заверил, что предлагаемые изменения федерального законодательства не направлены на увеличение затрат населения и рост тарифов. «Само население просит упорядочить эту работу. И никакого мздоимствования и унижения бизнеса мы не хотим. Государство должно сделать так, чтобы бизнес был заинтересован в сборе мусора, в оптимальном случае — еще и в переработке. Основная цель — создать понятный и прозрачный единый механизм сбора и утилизации отходов», — пояснил политик.

По словам Мухаметшина, такой законопроект ждут и региональные операторы по обращению с ТКО, и представители бизнеса, и другие регионы России. «Ни граждане, ни бизнес не пострадают, наоборот, после упорядочения процедур будет легче работать. Но и создать надо такие условия, чтобы законно работали», — заметил он.

Председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин добавил, что принципиальным в предлагаемых изменениях федерального законодательства является комплексность. «Те предложения, которые внесли два профильных комитета, соответствуют тем ожиданиям, которые сегодня есть у муниципалитетов, у наших людей. Какие финансовые источники у реформы в целом? Мы видим, что если сделать правила прозрачнее, например, в транспорте, у нас появятся деньги на самую больную тему — контейнерные площадки», — уверен он.

Принципиальным, по мнению Тыгина, является также вопрос собственности. «Что такое отходы? Кому они принадлежат? Кто несет ответственность? Если мы на эти вопросы ответы получим, то будет понятно, чье мы имущество перерабатываем, что с него можно получить в качестве вторичного [продукта], кто должен на это потратить деньги, а кто — получить на этом доход. Тогда вся система встанет на место», — заключил он.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи федерального закона, которые касаются права собственности на отходы, строительных отходов, создания и содержания контейнерных площадок, территориальных схем, тарифного регулирования транспортировки, отходов от содержания зеленых насаждений и других вопросов.

Документ был рассмотрен на совместном заседании парламентских комитетов по жилищной политике и инфраструктурному развитию и по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Законодательная инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании Госсовета Татарстана.