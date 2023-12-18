Госсовет Татарстана утвердил расширение границ Казани

Депутаты утвердили изменение границ Советского и Приволжского районов Казани. В Советский район официально включены «Научный городок» и похоронный комплекс «Курган», а в состав Приволжского района – биатлонный комплекс «Динамо». Соответствующий законопроект приняли на 50-м заседании Госсовета РТ.

«Ранее в столице Татарстана были проведены публичные слушания по вопросу изменения границ районов. По результатам обсуждения жители поддержали эту инициативу», – сказал первый заместитель главы Казани Денис Калинкин.

По его словам, предлагается также устранить техническую ошибку в отображении границы Вахитовского и Приволжского районов по ул. Нурсултана Назарбаева до площади Вахитова.

В связи с этим будут изложены в новой редакции карты-схемы и картографическое описание границ районов в Казани.

С учетом изменений численность населения в Советском районе увеличится ориентировочно на 600 человек и будет составлять около 340 тыс. человек, а Приволжского и Вахитовского районов не изменится, уточнил Калинкин.