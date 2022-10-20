Госсовет Татарстана рассмотрит законопроект об упразднении Конституционного суда

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Законопроект об упразднении Конституционного суда Татарстана рассмотрят сегодня депутаты на 36-м заседании Государственного Совета. Ранее проект закона парламентарии обсудили на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Предлагается упразднить Конституционный суд Татарстана 31 декабря 2022 года. Предусматривается, что полномочия судей Конституционного суда республики прекращаются 30 декабря 2022 года», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Судьям конституционных (уставных) судов субъектов РФ обеспечивается сохранение предусмотренных гарантий, включая материальное и социальное обеспечение. Для государственных служащих аппарата Конституционного суда РТ также сохраняются госгарантии, установленные законодательством о госслужбе.

По федеральному законодательству до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды регионов России упраздняются.