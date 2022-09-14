Госсовет Татарстана рассмотрит 11 кандидатур для назначения в новый состав Центризбиркома

На рассмотрение Госсовету Татарстана будет внесено 11 кандидатур для назначения в новый состав ЦИК республики. При этом парламентариям нужно будет выбрать только семь будущих членов Центризбиркома с правом решающего голоса. Об этом стало известно на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«В Госсовет поступили документы о кандидатурах для назначения в состав Центральной избирательной комиссии Татарстана от 11 субъектов, имеющих право на выдвижение. Всего, согласно законодательству, назначается 14 членов ЦИК», – рассказал председатель комитета Альберт Хабибуллин.

Государственный Совет назначает половину членов Центральной избирательной комиссии. Еще семь человек назначаются указом Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Так, в новый состав ЦИК предложены министр юстиции РТ Рустем Загидуллин и секретарь Центральной избирательной комиссии РТ нынешнего состава Надежда Борисова.

Хабибуллин пояснил, что кандидатуры предлагают политические партии, общественные объединения, представительные органы местного самоуправления, Центризбирком России и Центральная избирательная комиссия Татарстана предыдущего состава.

Согласно закону голосование будет рейтинговым. По его результатам будет принято решение о назначении членов ЦИК РТ большинством голосов депутатов.