Госсовет Татарстана рассказал о работе парламента ТАССР в годы войны

Государственный Совет Татарстана опубликовал новый выпуск проекта «История одного экспоната», посвященный депутатам Верховного Совета ТАССР, участвовавшим в Великой Отечественной войне и работавшим в тылу.

Как отметили в парламенте республики, из 143 депутатов Верховного Совета ТАССР первого созыва 42 были мобилизованы на фронт. Остальные продолжали работу в тылу, занимаясь организационной и агитационной деятельностью, а также оказывая поддержку бойцам Красной Армии и их семьям.

В видеоролике рассказывается, что в годы войны на первый план вышли вопросы организации обороны страны, перестройки промышленности на военный лад, снабжения населения и военной мобилизации. Верховный Совет ТАССР за военные годы провел две сессии – 10 июля 1943 года и 20 июня 1944 года. Отмечается, что организовать заседания было непросто, поскольку многие депутаты находились на фронте.

В Госсовете напомнили, что в начале 1942 года под руководством Председателя Президиума Верховного Совета ТАССР Галея Динмухаметова была создана республиканская комиссия по сбору подарков бойцам и командирам Красной Армии. Делегации направлялись на фронт, одну из них Динмухаметов возглавил лично, побывав на Калининском фронте. За годы войны он получил более 300 писем от солдат и офицеров и лично отвечал на них.

В ролике также говорится, что в годы войны в Татарскую АССР были эвакуированы десятки крупных предприятий из Ленинграда, Москвы, Одессы, Киева, Херсона и других городов страны. Это способствовало развитию в республике новых отраслей промышленности, включая приборостроение, часовую и хлопчатобумажную промышленность.

Кроме того, республика приняла более 270 тыс. жителей из временно оккупированных районов страны. Госпитали Татарстана спасли жизни 340 тыс. солдат и офицеров, из которых 200 тыс. после лечения вернулись в строй.

В парламенте республики подчеркнули, что 14 депутатов Верховного Совета ТАССР не вернулись с фронта. Многие депутаты-фронтовики были награждены орденами и медалями за проявленные мужество и отвагу.