Госсовет Татарстана проведет более 50 мероприятий для реализации послания Минниханова

Госсовет Татарстана на следующий год запланировал провести более 50 мероприятий по реализации 31 тезиса послания Президента республики Рустама Минниханова. Об этом сообщил заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов на заседании президиума республиканского парламента.

­«Это проведение расширенных заседаний комитетов парламента, в том числе выездных, проведение круглых столов, в ходе которых будут разрабатываться рекомендации и предложения по законодательному обеспечению решения поставленных задач, углубленное рассмотрение контрольных вопросов на заседаниях комитетов Госсовета. Мероприятия, внесенные в план, базируются на тезисах, изложенных в послании», – рассказал депутат.

По словам Ахметова, большое внимание парламентские комитеты уделили проблемам безопасности в детсадах и школах, обеспечению этих учреждений квалифицированными педагогами. Кроме того, планируется рассмотреть проблемы, связанные с твердыми коммунальными отходами, актуальные вопросы экономики, сельского хозяйства, ЖКХ.

«В рамках объявления 2022-го в республике Годом цифровизации в плане обозначен целый ряд приуроченных к нему мероприятий, в том числе рассмотрение на заседаниях комитетов и фракций конкретных вопросов, например, цифровизации процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций органами госвласти», – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что отдельный пункт плана предусматривает установление новой госнаграды – медали «Родительская доблесть – Ата-ана фидакарьлеге». В частности, предполагается рассмотреть законопроект, которым вносятся изменения в закон «О государственных наградах РТ».

«В представленном плане максимально охвачены предложения Президента Татарстана Государственному Совету республики, которые нам необходимо реализовать в наступающем году. План мероприятий подготовлен на основе предложений всех комитетов и депутатских объединений парламента, подразделений Аппарата Госсовета, Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка», – уточнил Ахметов.

Он добавил, что план, принятый в прошлом году и содержащий 31 пункт, по которым предполагалось провести 40 мероприятий, в основном выполнен. Несколько мероприятий, оставшихся в плане на этот год, будут выполнены в четвертом квартале 2021-го.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием Государственному Совету республики 8 октября на 25-м заседании регионального парламента VI созыва.