Госсовет Татарстана продлил действие отдельных налоговых льгот на 2023 год

Депутаты Госсовета Татарстана продлили действие отдельных налоговых льгот на 2023 год. Соответствующий законопроект приняли сегодня на 23-м заседании парламента республики.

«Законопроектом предлагается пролонгировать на 2023 год отдельные налоговые льготы, действующие в этом году», – сказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

По его словам, от налога на имущество общего пользования освобождаются садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества. «Льгота является социальной и направлена на развитие садоводческих и огороднических товариществ», – подчеркнул глава Минфина.

Для организаций в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физической культуры и спорта, установлена пониженная налоговая ставка в размере 0,1%.

Кроме того, продлеваются льготные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций, у которых не менее 70% дохода составляют средства, полученные от обрабатывающего производства, строительства, распределения электроэнергии, газа и воды. Для таких предприятий налоговая ставка составит 5%, для остальных – 10%. Пониженные налоговые ставки будут действовать до 1 января 2024 года.