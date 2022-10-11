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Общество
11 октября 2022  13:08

Госсовет Татарстана предложил штрафовать за оскорбление символики субъектов РФ в Сети

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Государственный совет Татарстана и депутат татарстанского парламента Айрат Фаррахов внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, который предлагает распространить административные штрафы до 100 тыс. рублей за проявление неуважения к государственным символам РФ в интернете на символы субъектов федерации.

«Представленным проектом федерального закона в целях обеспечения надлежащей защиты атрибутов государственной власти субъектов РФ предлагается дополнить часть 3 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях указанием на официальные государственные символы субъектов РФ», — говорится в пояснительной записке к документу, размещенному в электронной базе. 

Отмечается, что на сегодня в КОАП предусматривается ответственность за оскорбление, выраженное в том числе в интернете, «только в отношении официальных государственных символов Российской Федерации».

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