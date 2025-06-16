Госсовет Татарстана предложил изменить ставку НДПИ при добыче неметаллического сырья

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Государственный Совет Татарстана внес в Совет законодателей России на предварительное рассмотрение (нулевое чтение) законопроект, изменяющий правила расчета налога на добычу полезных ископаемых в случае неметаллического сырья, используемого в основном в строительной индустрии. Проект законодательной инициативы размещен в базе данных Государственной Думы ФС РФ.

Сейчас ставка НДПИ при добыче неметаллического сырья, используемого в основном в строительной индустрии, составляет 5,5%. Речь идет о полезных ископаемых, которые являются общераспространенными и добываются на участках недр местного значения.

Татарстанские парламентарии предлагают в таких случаях определять налоговую базу в натуральном выражении (по образцу нефти, газа, угля), то есть в кубических метрах добытого неметаллического сырья, используемого в основном в строительной индустрии.

Ставку налога депутаты хотят установить в размере 34 рублей за 1 куб. метр. При это они ссылаются на среднюю цену реализации общераспространенных полезных ископаемых в 2023 году (согласно данным Росстата).

Кроме того, Госсовет РТ просит предоставить регионам право уменьшать или увеличивать указанную базовую ставку не более чем в десять раз – «в зависимости от вида полезного ископаемого, условий его добычи и сложившихся цен реализации в регионе».

При этом в пояснительной записке отмечается, что за 2023 год поступления в бюджет РТ по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых составили 131,9 млн рублей при 18,9 млн куб. метров добытого сырья.

В случае принятия новеллы при сопоставимом объеме добычи республиканская казна дополнительно получит около полумиллиарда рублей.

«Принятие и реализация положений законопроекта также окажут положительное влияние по доходную часть бюджетов других субъектов Российской Федерации», – подчеркивают депутаты Госсовета Татарстана.

Теперь профильный комитет Совета законодателей должен рассмотреть инициативу татарстанских парламентариев и, возможно, внести свои поправки. Затем законопроект должен быть одобрен на заседании профильного комитета Госсовета, а потом – на сессии республиканского парламента. Только после этого документ может быть внесен в Госдуму, пояснили в пресс-службе ГС РТ.